Sớm hình thành điểm trình diễn bảo tồn đa dạng sinh học ở Pù Mát

7 chú hổ này đến với Trung tâm cứu hộ động vật, Vườn Quốc gia Pù Mát một cách đầy may mắn. Chúng là tang chứng của một vụ án buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do Công an Nghệ An thực hiện. Ngày 1/8/2021, khi đến Trung tâm cứu hộ, 7 cá thể hổ này kiệt sức, khả năng tử vong cao do đói khát trong quá trình vận chuyển. Thế rồi, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (SVW), sự chăm sóc rất kịp thời của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm, những cá thể hổ đã hồi phục một cách thần kỳ. Và như đã nói, đến thời điểm này (12/2021) cá thể lớn nhất nặng hơn 30kg.