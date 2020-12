Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẳng định vai trò tham mưu tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội

Từ những hoạt động bước đầu mang tính chất kế hoạch, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An ra đời và từng bước trưởng thành, đảm nhận xuất sắc vai trò xây dựng kế hoạch và kiến thiết tỉnh nhà. Ngày 10/02/1996, UBND tỉnh đã có quyết định số 344/QĐ.UB thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư. Với chức năng và nhiệm vụ mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư bước vào xây dựng kế hoạch và tham gia chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch thời kỳ 1996 – 2000 trước thách thức lớn và gay gắt nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế của Nghệ An so với cả nước, do điểm xuất phát kinh tế – xã hội quá thấp. Trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006-2010, vai trò của Ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục được ghi nhận bằng việc tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ ban hành Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Trong giai đoạn này, công tác thu hút đầu tư có bước chuyển biến mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội. Cả giai đoạn, thu hút 287 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 99 ngàn tỷ đồng, trong đó có một số dự án có quy mô lớn. Tốc độ tăng trưởng đạt 9,75%/năm.

Trong giai đoạn 2011-2015, Ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong trong việc tham mưu Lãnh đạo tỉnh nhiều quyết sách quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn này, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các ngành tham mưu và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 6,6%.