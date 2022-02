Sắc mới Tam Quang

Có thể nói, từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao đến nay, nhiều hộ nông dân ở xã biên giới Tam Quang đã thay đổi tư duy sản xuất, chăn nuôi; chủ động liên kết để hình thành những vùng sản xuất quy mô, định hình thương hiệu sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền địa phương cũng tập trung chỉ đạo khoanh nuôi bảo vệ rừng phòng hộ, khai thác diện tích rừng xoan không có khả năng phát triển để chuyển đổi sang trồng Keo và trồng Mét, tận dụng các diện tích rừng nghèo không có giá trị, đất ven khe, suối để phát triển trồng ngô kết hợp với trồng rừng.

Hiện diện tích rừng nhân dân đã trồng có 251,9 ha (mét 2,6 ha), trong đó rừng dân tự đầu tư có 146,7 ha, rừng được thiết kế 105, 2 ha. Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao cũng được nhân rộng như mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, nuôi lợn thịt. Hiện nay toàn xã hiện có trên 100 hộ nuôi bò vỗ béo, trong đó làng Bãi Sở 85 hộ, còn lại ở làng Nhùng, Bãi Xa, Tam Bông đang hình thành và phát triển, hộ nuôi ít nhất là 4 con, nhiều nhất 14 con, tổng số trâu, bò hiện đang nuôi nhốt là 400 con. Tính trên toàn xã, có tổng đàn trâu, bò khoảng 4.481 con; đàn lợn 2.183 con; đàn dê 694 con; đàn gia cầm 41.515 con.

Bên cạnh đó, xã còn tập trung chỉ đạo nhân dân khai thác triệt để diện tích đất đồi, đất bằng, đất bãi ven sông, ven khe vào sản xuất các loại rau màu và các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng và dễ lưu thông trên thị trường. Tận dụng diện tích ao hồ hiện có đưa vào nuôi thủy sản, phát triển nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện theo hướng cá thương phẩm và cá đặc sản; xây dựng đề án bảo tồn và phát triển nguồn cá mát hiện có tại khu vực bản Tùng Hương, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp…

Trong năm 2021, dẫu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”: vừa chống dịch vừa tăng gia sản xuất, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 832.23ha; sản lượng lương thực có hạt 2363.03 tấn đạt 100, 32%, diện tích ao nuôi thuỷ sản đạt 13,6 ha/KH 13,6 ha, đạt 100% so với KH; sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản năm đạt 80 tấn. Nhiều loại cây mới cũng được thử nghiệm và đưa vào sản xuất thành công ở Tam Quang như giống lạc đỏ hay cây tràm – một loại dược liệu quý mới bén rễ trên mảnh đất này gần 2 năm nay. Hiện tại trên địa bàn có gần 2ha cây tràm được hỗ trợ giống từ Ban Dân tộc Nghệ An đã cho thu hoạch.