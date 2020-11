Rét mùa đông, tìm về những thiên đường hoa, quả trên đất Nghệ

Bà Nguyễn Thị Thành An – Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết: “Chúng tôi đang đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá để thu hút khách du lịch nội địa đến Nghệ An trong dịp mùa đông – xuân. Cùng với việc khuyến khích hoàn thiện các sản phẩm du lịch canh nông, việc ưu đãi giá thành và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, các điểm mua sắm đủ điều kiện phục vụ khách đảm bảo an toàn, tiện lợi cho du khách cũng được quan tâm đặc biệt”.