Quý trọng những “bước chân” đồng hành

Thời tiết trong ngày 3/1 tiếp tục mưa, rét. Thế nhưng, điều đó không cản được bước chân của những cộng tác viên (CTV) về với mái nhà Báo Nghệ An, dự Hội nghị gặp mặt CTV đầu xuân Canh Tý 2020. Cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đón chờ, nắm tay từng người đến… Tại buổi gặp mặt, ngay trong lời khai mạc, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An nhấn mạnh: CTV là những người đã cùng đồng hành và làm nên thành công của tờ báo Đảng. Dấu ấn của đội ngũ CTV không chỉ trong một giai đoạn mà trải qua nhiều mốc quan trọng khác nhau, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi Báo Nghệ An đang triển khai đề án “Nhận diện và phát triển thương hiệu Báo Nghệ An giai đoạn 2019-2022” nhằm góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu Báo Nghệ An đến với đông đảo bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước và mở rộng ra cả nước ngoài.

Từ Hà Nội, vượt hơn 300 cây số để về với buổi gặp mặt, anh An Thanh – một CTV kỳ cựu và cũng là một trong những người có sức viết bền bỉ nhất trên Báo Nghệ An ở mảng thể thao, chân thành nói rằng: Báo Nghệ An là ngôi nhà mà tôi muốn trở về. Nói như vậy cũng bởi sau 6 năm cộng tác, số bài của cộng tác viên An Thanh viết cho báo lên đến hàng nghìn bài, trong đó năm nhiều nhất có thể viết đến gần 400 bài. Sự cộng tác thường xuyên cũng khiến cho người CTV đặc biệt này luôn cảm giác gần gũi với Báo Nghệ An và anh luôn dành một tình cảm đặc biệt cho tờ báo của quê nhà. Trong câu chuyện của mình chia sẻ về những kỷ niệm với Báo Nghệ An, anh không quên nhắc lại câu chuyện được đích thân Tổng Biên tập – là đồng môn ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trân trọng mời làm cộng tác viên. Sau này, khi đã cộng tác thường xuyên, anh cùng với các biên tập viên của báo đã thường xuyên có những trao đổi, tương tác thân tình, điều mà anh rất “khó” gặp ở nhiều những tờ báo khác. Với ưu thế ở mảng thể thao, hiện, An Thanh cũng thường xuyên cộng tác với nhiều tòa soạn khác nhau. Tuy vậy, qua nhiều năm cộng tác với Báo Nghệ An anh cho rằng, Báo Nghệ An là một trong những tòa soạn kỹ tính nhất.