Quế Phong: Tăng tính bền vững cho từng mô hình kinh tế

Còn tại xã Châu Kim, việc thực hiện Đề án “Sản xuất một số loại nông sản hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Quế Phong giai đoạn 2017 – 2020”, đã tạo thương hiệu gạo thơm Japonica. Bà Lương Thị Biết, cán bộ Địa chính – Nông nghiệp xã Châu Kim cho hay, giống lúa Japonica được trồng trên địa bàn từ năm 2013 cho năng suất, chất lượng cao, bởi vậy khi đề án được triển khai bà con rất phấn khởi, theo đó 185 hộ ở bản Liên Phương được hỗ trợ từ giống, phân bón để trồng trên diện tích 50ha, năng suất trung bình đạt 62 tạ/ ha.

Ngoài yếu tố chất lượng gạo ngon, khi nấu cơm không bị nát, để nguội không bị khô cứng. Giá gạo thương phẩm lại cao gấp đôi so với các giống lúa thuần, giống lúa cao sản khác của địa phương. Bà Ngân Thị Minh, hộ trồng giống lúa Japonica ở xã Châu Kim cho biết, ban đầu mới trồng giống lúa này bà con cũng hơi lo lắng, bởi quy trình ngâm ủ giống đòi hỏi “công phu” hơn so với các giống lúa khác, nhưng đến nay đã quen, việc thu hoạch đã có máy ngay tại chân ruộng thì mọi việc trở nên nhẹ nhàng, hơn nữa ngay lúc gặt đã có người thu mua với giá cao từ 9.000 – 10.000 đồng/kg (so với các giống lúa khác chỉ 5.000 đồng/kg), bà con rất phấn khởi…