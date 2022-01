Quê hương sẽ mãi mãi ghi nhớ đồng chí Nguyễn Côn

Ngày hôm sau ông ra nhà khách số 8 Chu Văn An làm việc với Bí thư Nguyễn Phương Quê và tôi một ngày. Hầu như những vấn đề lớn của Đảng bộ Thanh Chương viết trong sơ thảo đều được ông ghi chép cẩn thận và góp ý chân tình sâu sắc. Đặc biệt là thời kỳ tiền khởi nghĩa đầu năm 1945, khi các chiến sỹ cộng sản Nghệ An vừa mới ra tù, trận đói đang hoành hành, Đảng bộ Nghệ An chưa được khôi phục, có nơi còn phân tâm nhưng với kinh nghiệm đã được rèn luyện trong những năm tháng tù đày, đồng chí Nguyễn Côn đã chắp nối, tập hợp, đoàn kết các đảng viên vừa mới ra tù nhanh chóng thành lập Việt Minh Thanh Chương chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945.