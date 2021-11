Piêng Lâng, chuyện hãy còn dài…

Theo những cán bộ Trạm Biên phòng Nậm Giải và Khu BTTN Pù Hoạt cùng đi, đất đai Piêng Lâng rất màu mỡ. Không chỉ vậy, còn khẳng định nơi đây là vùng tiểu khí hậu, độ ẩm cao, gần như mát mẻ quanh năm, có nét giống Mường Lống, Na Ngoi (Kỳ Sơn), và một số khu vực của Tri Lễ (Quế Phong). Để chứng minh, Phó Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt Nguyễn Văn Hiếu đưa tôi đến thăm những điểm người dân trồng cây sa mu dầu (còn có tên ngọc am). Bên những cây thân gỗ được xếp vào loại đặc biệt quý hiếm vốn chỉ xuất hiện trong vùng rừng nguyên sinh có khí hậu đặc biệt và có độ cao trên 1.500m, anh nói: “Nghệ An là một trong vài tỉnh hiếm hoi của cả nước có cây sa mu dầu mọc tự nhiên. Khu BTTN Pù Hoạt, cùng với Vườn Quốc gia Pù Mát và một vài điểm vùng cao ở Tương Dương, Kỳ Sơn may mắn có loại cây này. Thế nên, việc người dân trồng được sa mu dầu, chứng tỏ khí hậu và thổ nhưỡng của Piêng Lâng rất đặc biệt…”.

Ở Piêng Lâng, chúng tôi đi thêm khá nhiều nơi, có thêm những trải nghiệm, khám phá thú vị. Đó là, Tổ hợp tác chăn nuôi gà ri, mô hình nuôi thả cá…, và những nương cày nọi – một loại lúa nếp thơm vùng biên giới. Nhận thấy mọi người “kết” những nương cày nọi bắt đầu chín rộ tỏa hương thơm trong bảng lảng sương mù, Phó Chủ tịch UBND xã Lữ Thị Tiến giới thiệu, cày nọi trồng trên đất Piêng Lâng tuyệt ngon, ít loại nếp nào sánh nổi. Chị nói: Cày nọi Piêng Lâng có đặc điểm hạt ngắn, hơi tròn và nhỏ hơn lúa nếp thông thường chút ít. Hông xôi vừa ngon, vừa dẻo, vừa thơm lại không bị ngán. Có điều là sản lượng không cao, bà con Piêng Lâng trồng cày nọi mỗi năm một vụ để có thêm thu nhập…