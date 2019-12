Phượt trên đỉnh Phà Cà Tún

Xuất phát lúc 10h, với khoảng 10km đường nhưng mãi đến 12h15 chúng tôi mới tới được điểm Nỏ So (có độ cao 1.210m) để đón ông Và Nỏ So (SN 1966) là người dẫn đường cho đoàn lên đỉnh Pù Hoạt. Và Nỏ So là người đồng bào Mông xã Nhôn Mai (Tương Dương) sang sống ở Tri Lễ năm 1981. Từng là công an viên xã Tri Lễ, Và Nỏ So cũng là người đầu tiên đưa gia đình vào vùng núi biên giới làm nương rẫy, chăn nuôi nên ông thông thuộc khu vực này. Điểm trang trại của ông thường là nơi trú chân của cán bộ và đồng bào địa phương nên ai cũng quen gọi nơi này là điểm Nỏ So. Ở đây, đoàn dừng nghỉ gần 30 phút, cũng là để phân phó chia nhau hành lý gồm lỉnh kỉnh những xoong, chảo, lương thực…, cùng xi măng, ống típ thép là vật liệu để dựng cờ trên đỉnh Pù Hoạt. Gần 1h chiều, mỗi người trên vai một chiếc ba lô bắt đầu leo núi.