Phía sau những vụ phá rừng ở Bắc Sơn

Rẽ vào một con đường đất khá lớn, đi thêm khoảng 100m, đến chân một quả núi chỉ thấy lúp xúp cỏ, ông Ánh ngước lên, hai tay khoanh một vòng: “Đấy là vùng rừng Nhà nước giao cho hộ bà Mạc Thị Hoàn, ông Vi Văn Hoàn ở bản Vi quản lý, bảo vệ…”. Dù núi khá cao, nhưng đã có sẵn một con đường đất rộng khoảng 3m nên đường lên thuận tiện. Nhìn những vệt đất, đá, gộc cây… hai bên mé đường, thấy rõ được mở một thời gian chưa lâu. Hỏi thì ông cán bộ địa chính xã Bắc Sơn xác nhận con đường mới được làm hồi đầu năm, do các đối tượng đưa phương tiện máy móc vào khai mở. Lên lưng chừng núi, trải rộng tầm mắt bao quát được hết vùng rừng Nhà nước giao cho hộ bà Mạc Thị Hoàn. Nhưng, đấy không còn là rừng. Mà là vùng trắng rừng. Cả một vùng rộng đến hơn 9ha, cây gỗ lưa thưa, nhưng xen trong đó có cả những cây đã chết khô vì bị ken gốc, bóc vỏ ngang thân. Còn lại trên bề mặt núi mênh mông là những thân cây bị đốn hạ; những gốc, rễ cây bị lật lên nằm lăn lóc; những đám thân cành cây bị đốt dở ruộm đen; là những chồi non mới nhô trên những gộc cây đã bị đốn sát đất; là những triền cỏ xanh, với nhiều những hốc, hố đã được dắm cây keo, cây quế non…

Khi được hỏi “trước đây, vùng rừng này có trạng thái như thế nào?”, chỉ vào những khu rừng kế bên, ông Lương Văn Ánh chua chát: “Anh cứ nhìn thì biết. Trước đây đều vậy cả…”. Vùng núi bao quanh, cũng thuộc Tiểu khu 324, còn khá nhiều rừng tự nhiên. Dù không có nhiều cây gỗ lớn, nhưng rừng dày đặc nhiều tầng cây, chung một màu xanh thẫm.

Cùng ngược núi với chúng tôi có anh Đặng Đình Nghĩa – cán bộ Phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp. Anh Nghĩa cho biết, khi Nhà nước có chủ trương giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, hộ bà Mạc Thị Hoàn được huyện Quỳ Hợp giao rừng vào năm 2019. Anh Nghĩa cũng cho biết, trong quyết định thể hiện khi giao là loại rừng nghèo (TXN) nhưng có trữ lượng gỗ theo đánh giá ước khoảng 84,6m3 trên tổng diện tích trên 9,3ha.

Hỏi về những cây quế, cây keo non, phần đã dâm xuống hố, phần vứt lăn lóc trên đường. Ông Lương Văn Ánh cho hay, là do những người đã có hành vi hủy hoại rừng thực hiện. “Sau khi phát dọn cây leo, bụi rậm, các đối tượng đã mở đường, đào hố trồng cây. Những cây keo vứt trên đường cũng là của những đối tượng này. Lý do khi đang trồng thì bị xã phát hiện, lập biên bản. Thế nên họ vứt lại…”, ông Ánh nói.