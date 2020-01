Phẫu thuật cột sống bằng Robot: Bước tiến vượt bậc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An

Những ngày đầu tháng 1/2020, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có đón nhận 2 bệnh nhân bị chấn thương cột sống hết sức nghiêm trọng, đó là: Anh Lữ Văn Thuận (25 tuổi, ở huyện Qùy Hợp) và ông Nguyễn Ngọc Minh (58 tuổi, huyện Tân Kỳ). Anh Lữ Văn Thuận nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cột sống thắt lưng sau tai nạn giao thông. Trên hình ảnh X.Quang và Chụp cắt lớp vi tính 3D cho thấy người bệnh bị xẹp đốt sống L3 mất vững. Còn ông Nguyễn Ngọc Minh thì bị ngã từ trên cao xuống, được gia đình đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ông Minh được các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương cột sống, xẹp đốt sống L1 mất vững… Cả 2 bệnh nhân đều bị chèn ép thân kinh, giảm cơ lực ở 2 chi dưới và bí tiểu.

Sau khi hội chẩn, xin ý kiến lãnh đạo Bệnh viện, hội đồng chuyên môn, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống đã quyết định áp dụng kỹ thuật phẫu thuật bằng Robot để điều trị cho 2 trường hợp bệnh nhân Thuận và bệnh nhân Minh. Bác sĩ cao cấp Hoàng Hoa Thám – Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Phẫu thuật cột sống bằng Robot chính là một kỹ thuật điều trị hiện đại, tiên tiến lần đầu tiên được đưa vào áp dụng tại Bệnh viện và 2 bệnh nhân Thuận và Minh chính là người may mắn khi được điều trị bằng kỹ thuật mới với sự vượt trội về mặt hiệu quả so với kỹ thuật cũ. Với kỹ thuật này đem lại sự phục hồi tốt nhất cho bệnh nhân. Sau 3 ngày, bệnh nhân có thể đi lại được.