Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết của MTTQ trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, truyền thống này càng được thể hiện rõ nét đối với Nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng chí có thể chia sẻ về sức mạnh tinh thần đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh nhà?

Đồng chí Thái Thanh Quý: Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đoàn kết đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Nhìn lại dòng chảy lịch sử, có thể thấy rằng, xứ Nghệ luôn là mảnh đất của những con người có tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng rất cao. Chính những phẩm chất đó đã định hình nên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, là chỗ dựa tin cậy để đón quân lui, quân tiến của chính quyền Trung ương trong nhiều triều đại phong kiến. Đặc biệt, từ khi Đảng ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, các tầng lớp Nhân dân Nghệ An đã đoàn kết cùng Nhân dân cả nước, có đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng quê hương.