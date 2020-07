Phát huy vai trò, sứ mệnh “đi trước – mở đường, đi cùng – phát triển”

Từ tháng 8/1991, tỉnh Nghệ An được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành Nghệ An và Hà Tĩnh, trong quãng thời gian gần 30 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nghệ An, công tác tuyên giáo đã đóng góp một vai trò không nhỏ trong việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bước vào thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước hội nhập và hội nhập sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Những thắng lợi của Đảng bộ Nghệ An trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, đã khẳng định: Công lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó ngành Tuyên giáo đã góp phần quan trọng, như là một “binh chủng” tiên phong đặc biệt có nhiều dấu ấn trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.