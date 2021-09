Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái

Trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù bối cảnh rất bất lợi do tác động sâu sắc của dịch Covid-19, TP. Vinh và một số huyện, thị xã trong tỉnh phải áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách, cách ly xã hội, nhưng các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ổn định, phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội và đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Nghệ An đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động, phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện 5 nguyên tắc chống dịch “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó Nghệ An đã tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp theo tinh thần “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân” nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.