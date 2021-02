Phát huy sức mạnh nội sinh và thời đại, sớm hiện thực hóa ‘khát vọng sông Lam’

Văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì, nhất là giáo dục, y tế; chính sách cho người có công, an sinh xã hội được đảm bảo; nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức trang trọng, khoa học, tiết kiệm, đã để lại cảm xúc, dư vị lắng đọng, tự hào về đất và người Nghệ An. Quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng.