Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là đảm bảo tốt an ninh nông thôn, vùng đặc thù trên địa bàn.