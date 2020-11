Phát huy cái “tâm” và trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo

GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành: Việc thiếu giáo viên tỉnh nhà hiện nay chủ yếu tập trung ở bậc mầm non và cấp tiểu học. Trước thực tế này, tỉnh và ngành đã có nhiều giải pháp. Trong đó, với bậc mầm non tỉnh khuyến khích xã hội hóa bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp mở rộng các trường tư thục. Chính mô hình trường tư thục đã “gánh” rất lớn cho tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp ở tỉnh và giảm được đầu tư ngân sách nhà nước cho bậc mầm non. Hiện nay, hệ thống mầm non tư thục được mở rộng bài bản, có kế hoạch và chất lượng được đảm bảo, thậm chí có nhiều trường tư thục số lượng phụ huynh có nguyện vọng gửi con đông hơn cả trường công lập.Thứ hai, triển khai xã hội hóa nhằm hỗ trợ các nhà trường như thuê, hợp đồng (theo tiết, theo buổi) để làm huy động trẻ đến trường.

Đối với bậc tiểu học, trước đây tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn việc xã hội hóa và để các trường chủ động trong việc thuê và giáo viên hợp đồng dạy theo tiết và bước đầu giải quyết bài toán khó khăn về mặt biên chế. Về phía ngành cũng đã khảo sát, phân tích rõ cơ cấu số lượng đội ngũ để cùng với Sở Nội vụ tham mưu UBND và có văn bản gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xin bổ sung đủ đội ngũ của tỉnh nhà.