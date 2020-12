Phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất, tạo động lực cho nhiệm kỳ mới

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, trong đó đã tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 như thực hiện chi trả cho đối tượng người có công; bảo trợ xã hội; người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng (không hưởng trợ cấp thất nghiệp), người lao động tự do; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và từng bước nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2020 giảm còn khoảng 3%. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.