Nữ Bí thư Chi bộ ở bản Mông

Không chỉ cần cù, chăm chỉ trong làm ăn, sản xuất, bản Lưu Thông còn được biết đến là một điểm sáng về giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Từ nhiều năm nay, bản thuộc diện “3 không”: Không có người nghiện ma túy, không có người vi phạm pháp luật và không có người thụ án tù. Trưởng bản Thò Bá Chò chia sẻ: Người dân bản Lưu Thông vốn gốc ở các xã Nậm Càn, Tây Sơn, Na Ngoi (Kỳ Sơn) về xã Lưu Kiền (Tương Dương) đã hơn 30 năm rồi, ban đầu bản ở đầu nguồn khe Tản Xà, sau đó cấp ủy, chính quyền vận động xuống chỗ hiện tại bằng phẳng, thuận lợi hơn. Mặc dù địa bàn giáp ranh với các bản thuộc 2 xã Nậm Càn và Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn nhưng hàng chục năm qua nhưng chưa có người dân nào trong bản vi phạm pháp luật và bị xử phạt, mang án tù. Đây là một kỳ tích giữa đại ngàn, để có được kỳ tích này là nhờ công tác “dân vận khéo” của chi bộ, ban quản lý bản qua nhiều thời kỳ đã vận động nhân dân tự giác chấp hành “luật bất thành văn” là hương ước truyền miệng của bản với nhiều nội dung, trong đó có không trồng cây thuốc phiện, không trộm cắp tài sản, không di cư tự do, không vi phạm pháp luật. Tháng 11/2021, dưới sự hướng dẫn của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an tỉnh Nghệ An) và UBND huyện Tương Dương, xã Lưu Kiền tổ chức ra mắt mô hình “Bản làng không có ma túy” tại bản Lưu Thông. “Để thực hiện hiệu quả mô hình này, Ban chỉ đạo của bản đã hướng dẫn cho người dân ký cam kết chấp hành, thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy ước của bản làng trong từng gia đình, dòng họ. Mọi người sống hòa thuận, đoàn kết với nhau và thực hiện nếp sống văn hóa, không để người trong gia đình vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy”, Bí thư Chi bộ Vừ Y Dở chia sẻ.