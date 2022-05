NSND Văn Quang với giấc mơ về ngắm trời xanh trên cổng thành Vinh

Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, ông đã góp nhiều công sức để phát triển nghề múa của Việt Nam. Đặc biệt ông cũng có công giữ gìn, phát triển múa dân tộc. Ông nói, múa dân tộc chính là niềm đam mê bất tận của ông. Ông chăm chỉ đi tới tất cả các vùng đất của Tổ quốc để cất công tìm hiểu, suy ngẫm về tầng sâu văn hóa của từng điệu múa, nét độc đáo của từng dân tộc. Ông tư duy, trăn trở để đưa vào mỗi tác phẩm của mình cái hồn cốt ấy, nét tiêu biểu ấy để thấm thía rằng, con đường đi sâu sắc, bền vững và rung động nhất chính là từ văn hóa truyền thống. Dù con đường này có vẻ khó khăn, khắc nghiệt, không mấy được ưa chuộng, nhưng ông tin mình đúng, tin ở cái thẳm sâu, căn cốt chứ không phải ở cái dễ dãi, thoáng qua. Chính vì vậy mà có những tác phẩm như: Lễ hội rước hến (tác phẩm này xây dựng cho một đoàn nghệ thuật ở Nghệ An – nói về nghề hến sông Lam đoạt Huy chương Vàng tại Hội diễn Toàn quốc năm 1999), Nổi trống đồng lên (nói về bảo vật trống đồng của người Lô Lô ở Hà Giang), Lễ hội Xăng khan (ở miền Tây Nghệ An), Những chàng trai cô gái Khơ mú (nói về người Khơ mú Nghệ An), Then cọi gọi trăng… và đặc biệt nhất là tác phẩm “Nguyệt cô hóa cáo”, một tác phẩm múa đơn đã trở thành kinh điển lấy từ tích tuồng cổ Việt Nam.