Nỗi lo ở Piêng Coọc

Trước thực trạng này, UBND huyện Tương Dương đã chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Mai Sơn phối hợp điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu đã xác định đối tượng thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép là 13 hộ dân bản Piêng Coọc, với mục đích sử dụng gỗ để sửa chữa, làm nhà ở (5 hộ khai thác trái phép tại rừng sản xuất do UBND xã Mai Sơn quản lý; 8 hộ khai thác tại rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý). Ngày 25/5/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương đã chuyển vụ án đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện để thực hiện điều tra theo thẩm quyền.