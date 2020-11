Nói không với dự án thủy điện nhỏ

Về việc đánh giá tổng thể, toàn diện tác động của thủy điện trên địa bàn tỉnh, tại Đề án: “Điều tra, đánh giá những tác động tiêu cực của hệ thống các công trình thủy điện ở Nghệ An đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu các tác động” do Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Nghệ An đang nghiên cứu thực hiện cũng đã nêu cụ thể. Đó là, với số lượng nhà máy thủy điện bố trí xây dựng dày đặc trên các hệ thống sông, nhiều dòng sông ở Nghệ An đang bị “băm nát”, vì vậy, đã và đang gây nên những hệ lụy trầm trọng. Từ tác động trực tiếp và gây nên khá nhiều bức xúc trong nhân dân bị ảnh hưởng. Là tiêu cực về môi trường nặng nề và lâu dài, vì đã nhấn chìm rừng đầu nguồn; thay đổi dòng chảy; ngăn dòng trầm tích; dòng chảy cạn kiệt; hạn chế cấp nước cho các mục tiêu khác; thay đổi theo hướng xấu đi của chất lượng nước; góp phần gây nên hiện tượng xâm nhập mặn tại vùng hạ lưu các dòng sông; là một trong những nguyên nhân gây lũ lụt nghiêm trọng, đặc biệt trong các tình huống cực đoan khi nước biển dâng, trời xả mưa, thủy điện xả lũ…

Tìm hiểu được biết, ngày 13/11/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 7976/UBND-CN, trong đó nêu rõ: “Tạm dừng chưa xem xét các hồ sơ đề xuất khảo sát, bổ sung quy hoạch dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh”; đồng thời chỉ đạo Sở Công Thương tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 34 – CV/TU ngày 6/11/2020.