Những ‘người lái đò’ trẻ tuổi

Học trò của cô giáo Mơ ở Cam Lâm hầu hết là con em các hộ nghèo. Theo như cô Phan Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Mầm non Cam Lâm cho hay, trường có 6 lớp với 156 học sinh thì có hơn 100 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Người dân ở Cam Lâm hầu hết đều làm nông nghiệp, hoặc đi làm ăn xa. Lớp do cô Lô Thị Mơ giảng dạy có 22/24 cháu ở với ông bà do bố mẹ đi làm ăn xa, việc chăm lo cho con cái đều trông cậy vào các cô giáo. Bởi thế, ngoài đóng vai trò là cô giáo thì các cô Mơ còn thay thế người cha, người mẹ dạy bảo các con lời ăn tiếng nói, cách cư xử ngoan ngoãn, hiếu thảo… Trường Mầm non Cam Lâm ngoài điểm chính ở gần uỷ ban xã thì còn có 2 điểm lẻ đóng tại bản Cam và bản Bạch Sơn. Năm đầu tiên về nhận công tác tại đây, cô Lô Thị Mơ xung phong đến bản Cam dạy học. Lúc ấy, nhìn những em nhỏ người gầy guộc, đồ áo nhem nhuốc, tấm lòng cô giáo trẻ không khỏi bùi ngùi. Bởi vậy, cô tự nhủ lòng mình hãy vượt qua những vất vả, những khó khăn của quãng đưỡng xa mỗi ngày, của sự xa cách khi chồng cô cũng đi làm ăn xa nhiều năm mới có thể về thăm nhà một lần. Những nỗi niềm riêng tư ấy cô gác lại, dành hết tình thương yêu để chăm sóc cho học trò. Vừa dạy học, vừa tìm tòi học hỏi, trong 9 năm công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, cô Lô Thị Mơ đã 2 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được Chủ tịch UBND huyện Con Cuông tặng Bằng khen; được Huyện đoàn Con Cuông tặng Giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.