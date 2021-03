Những người đặc biệt tại quán cơm 2.000 đồng

Những ngày đầu tháng Ba, lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến quán cơm tặng quà, góp thêm cùng các “Mạnh Thường Quân” để quán duy trì được lâu. Anh Chu Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An cho biết, Tỉnh đoàn đã phân công các đội tình nguyện viên của các tổ chức đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại, Trường Cao đẳng Việt Đức, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt – Hàn, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Văn hóa Nghệ thuật và Thành đoàn Vinh… để phục vụ tại quán đến hết năm để hỗ trợ nhân lực cho quán. Đồng thời sẽ kêu gọi nguồn lực để góp phần duy trì hoạt động của quán, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.