Những kỷ niệm nồng ấm với Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đường vào Can Lộc, ngồi trên xe, Đại tướng kể lại chuyên xưa: Trong chiến dịch Xuân 1971, Đại tướng bị thương được chuyển ra Viện Quân y 108 nhưng vì vết thương quá nặng đến Hà Tĩnh đội cứu thương phải gửi ông vào cấp cứu ở Đội điều trị 46 Quân khu 4 đóng ở xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vì chỉ số sinh tồn đã chạm đáy. Đội điều trị dã chiến nằm trong nhà dân. Gia đình cụ Cẩn đón ông về. Vừa đi qua cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của không quân Mỹ, nhân dân vùng Nhân Lộc nghèo xơ xác. Cả nhà 6 người được 2 cái giường cụ dành cả cho Quân y chăm sóc thương binh. Ông bà, các em: Hồng , Sỷ, Sỵ trải cót nằm giữa đất. Cơm cháo cho thương binh chủ yếu do hội phụ nữ xã và gia đình chăm lo. Dân rất đói vẫn dành gạo nấu cơm, cháo cho thương binh, các em Sỷ, Sỵ đi mò cua, bắt ốc, tát cá về cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày cho thương binh. Một mình cô Lộc (sau này là vợ ông) đảm nhiệm chăm sóc 3 thương binh nên việc tắm rửa, giặt giũ áo quần cho thương binh chủ yếu mẹ Chiến chăm lo.

Trở lại ngôi nhà xưa đằm thắm bao nghĩa tình quân- dân những ngày đạn bom, nơi cô y tá xứ Nghệ hiền thục và ông ngỏ lời yêu thương… ông bồi hồi xúc động bởi bao ký ức thiêng liêng hiện về…