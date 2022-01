Những điểm đón Xuân mới không thể bỏ qua ở đất Nghệ

Mường Lống thực sự thích hợp với những người ưa thích khám phá và trải nghiệm phong cảnh hùng vĩ và những điều mới mẻ của cuộc sống. Là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong những ngày vui Tết, đón Xuân để có thêm những cảm nhận thú vị về cuộc sống, để thấy quê hương Nghệ An tươi đẹp và dào dạt sắc Xuân…

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: “Đón Xuân Nhâm Dần, Nghệ An có nhiều điểm đến an toàn, hấp dẫn, nhất là du lịch văn hóa – tâm linh và du lịch sinh thái. Sở Du lịch đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch và các điểm tham quan tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức ứng trực, thường xuyên cập nhật thông tin, sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra. Vì thế, du khách gần xa có thể yên tâm khi đến Nghệ An khám phá và trải nghiệm trong những ngày vui Xuân, đón Tết”.