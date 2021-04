Những điểm đến thú vị ở Nghệ An sau dịch Covid

Sau khi tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, du khách lên chùa Đại Tuệ nằm trên dãy núi Đại Huệ để gửi gắm ước nguyện tâm linh và chiêm ngưỡng cảnh đẹp từ trên cao. Rồi từ đây vòng xuống địa bàn huyện Hưng Nguyên, lên di tích núi Lam Thành. Đây xưa kia là thành Nghệ An do quân xâm lược nhà Minh (Trung Quốc) xây dựng, bị nghĩa quân Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi dẫn đầu bao vây, tiêu diệt và bắt sống, mở đường cho việc tiến quân ra Bắc.