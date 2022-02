Như những cánh én nhỏ…

Thực hiện chương trình mỗi đơn vị cấp tỉnh giúp đỡ một xã vùng cao khó khăn, Báo Nghệ An đã đồng hành, giúp đỡ xã nghèo Xiêng My – là địa phương vùng sâu của huyện 30a Tương Dương. Nhiều hoạt động thiết thực đã được thực hiện như hỗ trợ Ngân hàng bò tạo sinh kế cho người nghèo, đến nay đàn bò đã phát triển gần 90 con; hỗ trợ xây dựng các điểm trường, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của xã. Riêng năm 2021, Báo Nghệ An đã trao tặng thêm 2 con bò giống sinh sản hỗ trợ nguồn sinh kế thoát nghèo cho bà con; vận động thêm các nguồn lực để xoá 4 ngôi nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo của xã…

Từ nhiều bài viết phản ánh về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các mảnh đời thương tâm… đăng trên chuyên mục Xã hội – Từ thiện của ấn phẩm điện tử, Báo Nghệ An cũng đã kêu gọi được nhiều những sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Những dịp xuân mới cận kề, là những dịp Báo Nghệ An kêu gọi quyên góp trong CB,PV,NV và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ chương trình “Tết Vì người nghèo” để hỗ trợ người nghèo đón tết. Tết Tân Sửu 2021, Báo Nghệ An đã kêu gọi được tổng cộng 281 suất quà Tết người nghèo, trị giá 140 triệu 500 ngàn đồng tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn các huyện Tương Dương, Yên Thành, Hưng Nguyên và TP. Vinh.