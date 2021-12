Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ – Người tạc chân dung mình lên dung mạo của thế kỷ

Hiểu phần nào về cuộc đời “niềm vui thi thoảng, nỗi buồn mênh mang”, chí lớn vượt lên mọi hoàn cảnh để bồi đắp tri thức, tâm hồn sâu lắng, trí tuệ uyên thâm trong cốt cách nho nhã của ông; hiểu hơn về sự bình thản trước bao cùng cực, luôn khát khao vươn tới cái ĐẸP – đẹp của tình người, của non sông đất nước, của quê nhà xứ Nghệ và truyền thống văn hiến của dân tộc; hiểu thêm về một nhân cách lớn đậm chất đồ Nghệ, nho giáo – dân tộc mà rất chuyên nghiệp, hiện đại ở ông là điều vô cùng may mắn. Và tôi thấy mình hạnh phúc khi được chia sẻ may mắn ấy cùng người yêu nhạc về “một trong những người đã tạc chân dung mình lên dung mạo của thế kỷ”. Một con người tài hoa, đức hạnh, minh triết như chính tên ông – nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.