Nhà buôn Pháp và chiếc lều Bến Thủy

Năm 1885, Pháp đánh chiếm thành Nghệ An và bắt đầu thiết lập sự cai trị lên mảnh đất này. Cho đến nay, các sách sử viết về Nghệ An và Vinh đều cho rằng, phải hơn 10 năm sau, thực dân Pháp mới thiếp lập xong sự cai trị và từ đó các nhà tư bản Pháp và các nước mới đầu tư vào làm ăn ở Nghệ An. Thế nhưng, ít người biết rằng: Ngay từ năm 1887, nghĩa là chỉ 2 năm sau khi ngưng tiếng súng công thành, một nhà buôn Pháp đã đặt cơ sở buôn bán lâm sản đầu tiên ở Bến Thủy.