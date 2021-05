“Nguy cơ Nghệ An có bệnh nhân Covid-19 xâm nhập là rất lớn”

Ngành Y tế Nghệ An đã có những nhận định rõ về tình hình dịch sắp tới, đó là: Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, có cửa khẩu, cảng biển, đường bộ, đường sắt và đường thủy. Người dân Nghệ An đi lao động, làm ăn, buôn bán ở nhiều địa phương, trong đó có nhiều vùng dịch. Vì vậy, nguy cơ Nghệ An có bệnh nhân mắc Covid-19 xâm nhập là rất lớn. Nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng tại Nghệ An cao khi mà hằng ngày ở tỉnh vẫn phát hiện những công dân nhập cảnh trái phép trở về, sau đó mới được đưa đi cách ly lấy mẫu. Trong khi đó, một bộ phận người dân còn rất chủ quan, không thực hiện tốt các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nguy cơ dịch là vậy, nhưng với những biện pháp quyết liệt mà Đảng, Nhà nước, ngành Y tế, chính quyền địa phương đang triển khai, cá nhân tôi cho rằng tình hình dịch sẽ sớm được khống chế, đời sống kinh tế – xã hội sẽ sớm được ổn định trở lại.

