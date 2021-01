Nguồn sáng về bản

Để hoàn thành được mục tiêu, UBND huyện Quỳ Châu đã có những kiến nghị đến Công ty Điện lực Nghệ An và Sở Công Thương. Theo Trưởng phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện Quỳ Châu, ông Lô Văn Thế thì tình hình rất khả quan. Vì sau cuộc họp 3 bên, gồm huyện với Công ty Điện lực Nghệ An và Sở Công Thương, đến ngày 15/1/2021, Công ty Điện lực Nghệ An có Văn bản số 174/TB-PCNA với những thông tin tích cực gửi đến UBND huyện. Tại đây, Công ty Điện lực Nghệ An nêu cụ thể kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn huyện Quỳ Châu trong năm 2021 là: Thực hiện việc đầu tư xây dựng trạm 110 kV Quỳ Châu để đảm bảo nguồn điện trên địa bàn huyện Quỳ Châu (hoàn thành trước tháng 6/2022). Bản Tằn do đã được đăng ký danh mục đầu vào Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, sẽ được thực hiện trong năm 2021. 2 bản Thung Khạng và bản Độ, Công ty sẽ xin bổ sung vào kế hoạch đầu tư năm 2021. Với điểm dân cư bản Phà Đáy, đã được đăng ký danh mục đầu vào Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, nên sẽ thực hiện năm 2021. Bên cạnh đó, sẽ cấp 600 công tơ, thực hiện bán điện đến tận hộ dân cho công trình của huyện đầu tư; lắp đặt bổ sung Recloser để chủ động trong công tác quản lý, vận hành, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm phạm vi mất điện khi xảy ra sự cố….