Người không chọn việc nhẹ nhàng

Chuyển biến rõ nhất là nếu như năm 2016, trên địa bàn phường Thu Thủy có 200 đối tượng bán hàng rong thì đến năm 2019, chỉ còn 32 trường hợp, các dịch vụ khác như tẩm quất chỉ còn 5/24 trường hợp, ăn xin còn khoảng 3-4/25 trường hợp. Đặc biệt đã xóa bỏ được 2 tụ điểm bán hàng hải sản kém chất lượng làm mất ANTT, VSMT và cảnh quan đô thị dưới biển. Hiện tượng chặt chém, chèo kéo, nâng ép giá cũng giảm hẳn.

Ngoài trực tiếp tuyên truyền vận động, CCB Trịnh Xuân Tương còn thường xuyên viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường để người dân và các hộ kinh doanh tự giác chấp hành. Bên cạnh đó ông cùng với Đội an ninh du lịch tích cực phối hợp với lực lượng công an, dân phố tham gia tuần tra, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Điển hình ngày 18/5/2020 xảy ra sự việc đối tượng Nguyễn Văn C, quê ở Thanh Hóa đưa loa máy xuống biển cho khách thuê 1,5 tiếng lấy 2 triệu đồng. Sau đó giữa khách và C xảy ra mâu thuẫn do khách chỉ chấp nhận trả 900 nghìn đồng.

Sự việc sau đó được báo cho đội an ninh du lịch và ngày 19/5/2020, phát hiện đối tượng có mặt ở bãi biển, đội đã lập biên bản, mời công an đến xử lý. Đối tượng C bị xử phạt hành chính 300 nghìn đồng và cam kết không được ở lại địa bàn. Trước đó ngày 15/5/2020, đội an ninh du lịch cũng đã phối hợp với công an phường xử lý kịp thời một vụ việc liên quan đến bảo kê dừa. Theo đó, một đối tượng chuyên nhập dừa nước cho các nhà hàng trên bãi biển đã gây khó dễ không cho một chủ nhà hàng trên địa bàn nhập dừa của người khác.Tổ an ninh đã phối hợp với công an phường lập biên bản xử lý.