Người đứng đầu đối thoại với nhân dân: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội

Công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư được tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc Báo Nghệ An xây dựng và đăng chuyên đề: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: “Chìa khóa” tạo sự đồng thuận” là rất kịp thời, hiệu quả. Chuyên đề đã tổng hợp, đánh giá, phân tích khách quan, toàn diện, chính xác việc triển khai công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây.

Qua nội dung của chuyên đề, một lần nữa khẳng định, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân được lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện nề nếp, nghiêm túc. Chất lượng, tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng đảm bảo về trình tự, thủ tục và nội dung; công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết giữa các cấp, các ngành được tăng cường. Nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.