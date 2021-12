Người đánh thức tiềm năng một vùng chè

Ngoài ra, gia đình đã đóng góp tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chủ quyền quốc gia” như: Tự nguyện hiến 2.000m 2 đất để góp phần vào việc mở tuyến đường quốc phòng từ đường Hồ Chí Minh lên Mốc 10 biên giới Việt – Lào; mới đây, tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương, gia đình ông Đường đã nấu hàng trăm suất cơm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Với những đóng góp tích cực của mình, ông Phan Đình Đường được UBND huyện Thanh Chương tặng Giấy khen đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 – 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc, đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020.