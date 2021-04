Người Đan Lai ở Thạch Ngàn

Dẫu còn đó những khó khăn, nhưng theo phó bản Bá Hạ La Văn Điệp, bà con Đan Lai đều nhận thấy nơi ở mới thuận tiện hơn nhiều so với nơi ở cũ, từ đường giao thông đi lại, khám chữa bệnh, đến chuyện học hành của con cái hay phát triển kinh tế. Do vậy, bà con quyết tâm an cư, lạc nghiệp, đoàn kết, gắn bó với đồng bào các dân tộc xây dựng cuộc sống mới tại khu tái định cư, viết nên lịch sử mới cho tộc người “ngủ ngồi” Đan Lai.