Nghiệp dân ca như tằm rút ruột nhả tơ

Lại nói về vai diễn Trung tá Mạnh trong “Người thi hành án tử” đoạt Huy chương Vàng năm 2010, thú thực khi tôi nhận vai này có nhiều phần lo lắng, vì trên thực tế để lột tả cho ra nhân vật này cần sự nghiên cứu khá dày công, trong khi tôi chỉ mới quan sát hình ảnh người cán bộ công an nhân dân ngoài đời thường, còn khi họ làm nhiệm vụ thì chưa có điều kiện quan sát. Vậy là tôi phải ra Trại tạm giam Công an tỉnh để quan sát xem cán bộ công an họ “làm việc” thế nào. Thời gian quá ngắn để tôi có được những đúc rút, những chiêm nghiệm, nhưng qua những nghiên cứu từ thực tế và từ sách vở tôi đã có những “nhận diện” cho Trung tá Mạnh – nhân vật có những diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Bởi Trung tá Mạnh là người phải thực hiện một nhiệm vụ hy hữu trong cuộc đời, khi ông là người phải bắn phát súng cuối cùng, trong một cuộc thi hành án tử đối với thủ trưởng cũ, với một ân nhân từng vào sinh ra tử với mình. Vừa run rẩy vì xót thương, vừa căm giận vì chính người mà anh đã tôn thờ và biết ơn này đã khiến anh rơi vào vực sâu của niềm tin.