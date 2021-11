Nghị quyết của Quốc hội tạo ra những động lực vượt trội giúp Nghệ An phát triển

Đồng chí Lê Xuân Đại: Về mặt thuận lợi như tôi đã phân tích là giúp cho chúng ta có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, nhất là đầu tư các công trình hạ tầng trên địa bàn và các lĩnh vực về giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường… Có thể nói, thuận lợi là rất lớn, chủ yếu; bởi vì nếu không có cơ chế này thì chắc chắn rằng với nhu cầu nguồn vốn lớn của tỉnh nhưng áp lực trần dư nợ vay theo quy định cho phép là như vậy (20% so với số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp – PV), chẳng khác gì cơ thể phổng phao, khỏe mạnh nhưng áo lại rất là chật.

Tất nhiên, bên cạnh thuận lợi là chủ yếu cũng có những cái khó khăn. Nếu chúng ta vay nhiều, trần nợ vay tăng thêm mà Nghệ An không sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư thì chắc chắn dẫn đến áp lực đối với tính an ninh, an toàn về mặt tài chính. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận với tỉnh Nghệ An, Bộ Tài chính đã tính toán hết tất cả các phương án tăng thu trong giai đoạn vừa rồi và dự kiến tăng thu của Nghệ An trong giai đoạn tới, trong đó có nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất dự kiến sẽ tăng thêm bao nhiêu để giúp chúng ta vừa có thêm nguồn thu, vừa đảm bảo an ninh, an toàn về mặt tài chính.