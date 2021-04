Nghệ An tập trung tháo gỡ nút thắt về hạ tầng trọng yếu

Bên cạnh sân bay và cảng biển, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng thông tin, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đã thống nhất hỗ trợ cho Nghệ An hai dự án rất lớn mang tính liên vùng, trong đó riêng đường ven biển của Nghệ An được bố trí khoảng 3.200 tỷ.

Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An, từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có tổng chiều dài 83,5 km, quy mô đường cấp III đồng bằng; dự kiến có tổng mức đầu tư 5.172 tỷ đồng. Hiện nay, tuyến đường mới đầu tư hoàn thành đoạn từ Km0 – Km7 và đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km 76 – Km 83+500). Đoạn còn lại của tuyến đường là 69 km, gồm 5 cầu lớn, 3 cầu trung và 1 cầu nhỏ, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.651 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) với tổng mức đầu tư dự kiến 4.651 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 5 năm (2021 – 2025). Quy mô đầu tư có tổng chiều dài 69 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế là 80 km/h đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và điểm cuối giao với Quốc lộ 46 thuộc xã Khánh Hợp (Nghi Lộc). Nguồn vốn của dự án bao gồm từ ngân sách Trung ương và địa phương. HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII cũng thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án này.

Vì vậy, thông tin từ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã “gỡ” cho Nghệ An thêm một “nút thắt” về hạ tầng giao thông đường bộ. Với nguồn vốn đầu tư công trên của Trung ương, kết hợp với ngân sách tỉnh, trong 5 năm tới, tuyến đường ven biển dọc bờ biển Nghệ An sẽ được hoàn thành toàn tuyến; qua đó đẩy mạnh liên kết vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ và Nam Nghệ – Bắc Hà, nhất là khi cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh đã thông xe, đồng thời tuyến đường được kỳ vọng sẽ đánh thức một dải “mặt tiền” ven biển của Nghệ An.