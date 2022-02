Nghệ An: Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng

Ở Nghệ An, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh việc chỉ đạo các cấp thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã ban hành các Kế hoạch, Quy định một cách cụ thể, sát với thực tiễn ở địa phương, như: Ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 08-QĐ/TU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo đó: Quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ áp dụng cho cả sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đối với chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận trong toàn Đảng bộ tỉnh Nghệ An; Ngày 20/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định số 09-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ. Đây là việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ cũng như để phù hợp với tình hình thực tiễn trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; Ngày 27/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021… Các kế hoạch, quy định này được ban hành sớm nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện.