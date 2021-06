Nghệ An: Nhiều lần hủy hoại rừng, một hộ dân bị chính quyền xã kiến nghị thu hồi đất lâm nghiệp

Ngày 10/1/2021, UBND xã Bắc Sơn nhận được tin báo của nhân dân, tại khu vực đất lâm nghiệp hộ bà Mạc Thị Hoàn, ông Vi Văn Hoàn có hiện tượng đưa máy móc vào san ủi để mở rộng đường. Thực hiện kiểm tra, dù không phát hiện có thiết bị máy móc tại hiện trường nhưng xác định có đường do máy xúc đào; đồng thời, phát hiện có 5 đối tượng đang đào hố để trồng cây. UBND xã Bắc Sơn đã đình chỉ các hoạt động, giao Công an xã mời hộ bà Mạc Thị Hoàn, ông Vi Văn Hoàn đến trụ sở để làm rõ các hành vi liên quan. Đến ngày 26/1/2021, UBND xã Bắc Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp tổ chức kiểm tra hiện trường trên vùng đất lâm nghiệp của hộ bà Mạc Thị Hoàn, ông Vi Văn Hoàn. Qua kiểm tra, diện tích đất đã bị san ủi làm đường là 800m²; có 26 cây bị ken gốc, hủy hoại. Toàn bộ hành vi vi phạm do bà Mạc Thị Hoàn đứng ra nhận trách nhiệm. Vì những hành vi này, ngày 1/2/2021, Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Mạc Thị Hoàn, với số tiền là 13 triệu 600 nghìn đồng.

Những tưởng sau lần bị xử phạt tiền thì hành vi hủy hoại rừng sẽ không còn tái diễn, nhưng thực tế không như vậy. Vào ngày 26/2/2021, Tổ công tác UBND xã Bắc Sơn và Hạt Kiểm lâm Quỳ Hợp phối hợp tuần tra tại Tiểu khu 324 đã phát hiện khu vực đất rừng của hộ bà Mạc Thị Hoàn, ông Vi Văn Hoàn lại có nhiều cây gỗ bị chặt hạ. Thời điểm này, không phát hiện đối tượng phá rừng, nhưng kiểm đếm xác định có 20 cây gỗ bị chặt hạ; phần thân đã bị tẩu tán, trên hiện trường chỉ còn gốc cây và một ít gỗ tròn. Đáng nói, toàn bộ khu vực này đều đã có tình trạng phát dọn hết cây leo bụi rậm, nứa tép và các loại cây thân gỗ nhỏ; đồng thời, đã trồng xen cây quế nhỏ…