Nghệ An: Linh hoạt trong triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội bảo đảm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng…