Nghệ An – Đường lớn đã mở

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, lũy kế đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 300/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 72,99%; có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa, xã hội được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; công tác đón công dân, người lao động ngoại tỉnh trở về quê bảo đảm an toàn. Bối cảnh khó khăn nhưng trật tự, an toàn xã hội được giữ yên, quốc phòng, an ninh được giữ vững.