Nghệ An 2021: Con số – sự kiện nổi bật

Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh đã phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn; huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ, tham gia cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly, điểm chốt; hoàn thành tốt công tác tuyển quân, tổ chức huấn luyện, diễn tập theo đúng kế hoạch; triển khai hiệu quả dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch Covid-19; hoạt động hợp tác, kết nối với địa phương các nước được tăng cường, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác…

Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện trong giai đoạn mới.