Ngang nhiên “rút ruột” sông Lam!

Rời khu vực xóm 12, chúng tôi tiếp tục ngược lên khu vực cầu Rạng, đoạn cuối của xã Đại Đồng, giáp ranh với xã Thuận Sơn (Đô Lương). Đến gần mố cầu Rạng, đã nghe rền vang tiếng động cơ của tàu hút cát từ dưới sông vọng lên. Lên cầu Rạng quan sát, bờ sông Lam mạn xã Đại Đồng có liên tiếp đến 4 – 5 bến cát. Dưới sông, có khá nhiều tàu cát. Trong đó, có tàu dừng nghỉ, có tàu đang chờ cần cần cẩu tháp xúc cát lên bến, và có tàu đang hút cát. Đáng nói, các tàu cát đều không mang số hiệu. Hỏi, cán bộ Phòng TN&MT cho biết phần lớn các tàu khai thác cát ở huyện Thanh Chương đều không số hiệu, không đăng kiểm. Cán bộ này nói: “Qua một số lần cơ quan chức năng bắt quả tang, lập biên bản thì đều xác định tàu khai thác cát trái phép hầu hết đều không có đăng ký, đăng kiểm…”. Đồng thời cho biết, khu vực này cũng chưa có mỏ cát nào được cấp phép khai thác. Hỏi lâu nay công tác quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản được thực hiện ra sao? Câu trả lời là: “UBND huyện và Phòng TN&MT vẫn thường xuyên đôn đốc chính quyền các xã thực hiện nghiêm nội dung này. Riêng với tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Lam, tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện và các xã phát hiện, xử lý một số vụ việc…”.

Nắm lại thông tin, việc xử lý khai thác trái phép cát sỏi lòng sông ở Thanh Chương là có. Cụ thể như mới đây, ngày 28/10/2021, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với chính quyền các xã Thanh Giang, Thanh Tiên và thị trấn Dùng tổ chức lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng khai thác trái phép cát, sạn trên sông Lam (Báo Nghệ An điện tử đăng tin ngày 28/10/2021). Những đối tượng này bị phát hiện, bắt quả tang trong ngày 27/10, gồm 4 xà lan. Trong đó, có 2 xà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Lam, địa bàn xã Thanh Tiên và thị trấn Dùng. Thông tin này trùng khớp với tin báo của người dân xóm 12, xã Thanh Tiên. Rằng, “mới ngay hôm trước đây, dân gọi điện báo để Công an huyện về bắt giữ 2 tàu…”.