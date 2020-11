Một thế kỷ tiên phong về chất lượng giáo dục và đào tạo

Tiền thân của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ngày nay còn là Trường Chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng. Đây là ngôi trường được tách ra từ Trường Quốc học Huế năm 1947 với nhiệm vụ tuyển sinh cho các tỉnh Liên khu IV và Bắc Liên khu V (cũ) dạy theo chương trình trung học chuyên khoa. Năm 1950, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước tiến hành cải cách giáo dục lần thứ nhất, Ủy ban Hành chính kháng chiến Liên khu IV đã quyết định sáp nhập Trường Quốc học Nguyễn Công Trứ và Trường Chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng, lấy tên là Trường phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng và là trường cấp 3 duy nhất của Nghệ An lúc bấy giờ. Từ năm 1962, do sự nghiệp giáo dục phát triển, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều trường cấp 3 ở các huyện được thành lập, trường được đổi tên là Trường Phổ thông cấp 3 Vinh; đến năm 1976 đổi tên là Trường Phổ thông cấp 3 Vinh I. Năm 1981 được mang tên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho đến ngày nay.