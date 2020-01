Một đỉnh núi còn khuất sau mây

Trong nhiều văn bản đã phát hành cũng đều ghi như vậy. Theo cuốn: Dân ca Nghệ Tĩnh, Nhà xuất bản âm nhạc, Sở Văn hóa thông tin Nghệ Tĩnh xuất bản năm 1991, bản “Ví đò đưa sông Lam” được ghi: Sưu tầm: Trung Phong; Ghi âm: Vi Phong; Cuốn: Dân ca Nghệ Tĩnh xuất bản năm 2000 của cố nhạc sỹ Vi Phong cũng được ghi như vậy; Cuốn: “Tuyển tập dân ca xứ Nghệ” xuất bản năm 2014 (do Sở VHTT& DL Nghệ An chủ biên) cũng lấy nguồn từ cuốn của nhạc sỹ Vi Phong… Nhưng thực ra nhạc sỹ Vi Phong chưa đi sưu tầm một ngày nào, sau này ông được phân công ghi âm lại nhưng còn có rất nhiều sai sót. Theo những người cùng thời với Nguyễn Trung Phong lúc đó, nguyên trưởng Đoàn Dân ca Nghệ Tĩnh (giai đoạn 1971 – 1991), nhạc sỹ Thanh Lưu đã khẳng định: làn điệu ví này là của Nguyễn Trung Phong. Cùng ý kiến đó còn có nhạc sỹ Văn Thế, đạo diễn Kim Tân, NSƯT Nguyễn Ngọc Ất… Và rất nhiều làn điệu có tác giả nhưng khi in vào sách lại được ghi của dân gian, như câu Ví Chuyển điệu của NS Thanh Lưu: “Dòng sông Lam vừa trong vừa mát/Lựa mái chèo nghe câu hát ngân nga …” NS Thanh Lưu đã nói vấn đề này trong cuốn “Dân ca xứ Nghệ và sân khấu hóa dân ca” xuất bản năm 2019. Kiểm tra trong “Kho tàng ca dao xứ Nghệ”, “Kho tàng vè xứ Nghệ” của GS Ninh Viết Giao cũng không có bóng dáng câu ca này.