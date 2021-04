Mong một tấm bằng Tổ quốc ghi công…

Ông Lê Sỹ Lâm, 71 tuổi, vóc người gầy, mái tóc đã bạc trắng. Đưa ra chiếc cặp đựng đầy tài liệu, ông Lâm mở đầu câu chuyện: “Tôi làm nghề giáo, công việc nhà trường bận rộn nên khi nghỉ hưu thì mới có thời gian nghĩ về việc của chú mình. Nhưng đeo đuổi đến nay cũng đã 16 năm có lẻ rồi…”. Xem tài liệu ông Lâm mang theo, đủ chứng minh ông Lê Sỹ Quang là liệt sỹ. Đáng lưu ý như Giấy chứng nhận đeo huy chương của Bộ Quốc phòng truy tặng cho ông Lê Sỹ Quang ngày 6/3/1958. Giấy khám bệnh gia đình liệt sỹ của Ban Tổ chức Dân chính thuộc Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ An cấp cho thân nhân gần nhất của liệt sỹ Lê Sỹ Quang là ông Lê Sỹ Nguyên. Giấy xác nhận khen thưởng của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cũng ghi rõ: “Ông Lê Sỹ Quang; quê quán xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; trú quán xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; đã được Bộ Quốc phòng truy tặng Huy chương Chiến thắng chống Pháp hạng Nhì. Theo Nghị định số 16/QĐ/BQP ngày 6 tháng 3 năm 1958 do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký. Danh sách lưu tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An số thứ 358, trang thứ 7, tập Hai. Theo danh sách tại Bộ Quốc phòng ngày 10 tháng 11 năm 1997”. Phiếu duyệt hồ sơ đề nghị liệt sỹ do Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cấp, trong đó khẳng định ông Lê Sỹ Quang đã được công nhận liệt sỹ, và thân nhân đã được hưởng chế độ liệt sỹ nên không thuộc đối tượng đề nghị, công nhận liệt sỹ; đồng thời, hướng dẫn việc lập hồ sơ hưởng chế độ thờ cúng hàng năm của liệt sỹ. Giấy Báo tử số 56/GBT ngày 31/12/2020 do Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chứng nhận đồng chí Lê Sỹ Quang nhập ngũ ngày 12/2/1952, hy sinh ngày 17/10/1953; nhưng những mục như cấp bậc, chức vụ, đơn vị, nơi hy sinh, trường hợp hy sinh đề (không rõ)…