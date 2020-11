Miền Trung nghĩa tình tiếp sức lẫn nhau vượt bão lũ

Miền Trung vốn được biết đến với hình ảnh mảnh đất nghĩa tình, luôn phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách trong mọi hoàn cảnh. Tháng 10 vừa qua, khi hàng loạt những cơn bão và áp thấp nhiệt đới cuốn trôi hoa màu và nhà cửa, làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây, cả nước một lần nữa lại thấy một miền Trung kiên cường, cùng nhau gắn kết, san sẻ đi qua bão lũ.

Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng tâm lũ. Ở tiền tuyến, không quản ngại khó khăn, lực lượng bộ đội và công an Nghệ An được tăng cường cho vùng lũ Hà Tĩnh, dầm mình trong lũ để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả. Tại hậu phương, công đoàn ngành y tế Nghệ An đã phát động cán bộ, người lao động, đoàn viên công đoàn toàn ngành ủng hộ đồng bào Miền trung ruột thịt bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, quyên góp hơn 47 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần phát động. Ở nhiều làng quê Nghệ An, bà con đã thức trắng đêm nấu bánh chưng gửi vào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị khi nghe tin về tình hình mưa lũ có nhiều chuyển biến phức tạp.