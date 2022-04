Lòng dân thuận, cao tốc thông – Bài 1: Dự án trọng điểm quốc gia

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 6 trong triển khai giải phóng mặt bằng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan của địa phương đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua địa phận tỉnh Nghệ An; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ngày 3/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị về việc thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến nay, công tác bồi thường GPMB đã cơ bản đã hoàn thành 87,54/87,84 km đạt 99,66%. Các địa phương cũng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến dự án như: điện cao thế, trung thế và hạ thế; cáp viễn thông VNPT, Viettel, tín hiệu đường sắt…